Chihuahua registra 14 homicidios en tres días, la cifra más alta del fin de semana en el país

Lunes 6 de abril de 2026

Reportes preliminares oficiales indican que en los últimos tres días, el estado de Chihuahua registró por lo menos 14 ejecuciones, la cifra más alta para una entidad federativa el fin de semana, de acuerdo al informe.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) expuso lo anterior en el informe de seguridad que contabiliza los homicidios día por día.

Específicamente, los reportes de los días 3, 4 y 5 de abril contabilizan en suma catorce víctimas reportadas por delito de homicidio en el estado de Chihuahua.

Cuatro corresponden al viernes, cinco al sábado y cinco al domingo. A nivel nacional las víctimas fueron 64, 41 y 49 en los días respectivos, cuando el promedio diario de lo que va del mes es de 46.4.

El informe no detalla específicamente en qué municipios se suscitaron los decesos.

Las fiscalías son las que registran los fallecimientos y fueron consultadas por la Secretaría para las 3:00 a.m. del lunes, explica el reporte.