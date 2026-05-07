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Chihuahua, Chihuahua

Jueves 7 de mayo de 2026

Chihuahua registra la cuarta mayor inflación del país durante abril

El estado de Chihuahua se ubicó como la cuarta entidad con mayor incremento inflacionario durante abril, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El organismo informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cerró abril con una inflación anual nacional de 4.45 por ciento y un aumento mensual de 0.20 por ciento.

En el caso de Chihuahua, la variación mensual fue de 0.62 por ciento, colocándose entre los estados con mayores aumentos en precios durante el mes.

Las entidades que superaron a Chihuahua fueron:

Durango con 0.73%

Jalisco con 0.73%

Zacatecas con 0.64%

En contraste, los estados con menor inflación fueron:

Tabasco con -1.74%

Yucatán con -0.58%

Campeche con -0.48%

Coahuila con -0.45%

Quintana Roo con -0.45%

La organización México, ¿cómo vamos? detalló que la inflación anual de Chihuahua al cierre de abril fue de 3.93 por ciento, cifra que se mantiene 0.52 puntos por debajo del promedio nacional.

Sin embargo, el dato representa un aumento de 0.23 puntos porcentuales respecto a marzo, cuando la inflación estatal se ubicó en 3.70 por ciento.

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