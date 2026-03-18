Chihuahua registra mala calidad del aire por tercer día consecutivo debido a calima

Miércoles 18 de marzo de 2026

La ciudad de Chihuahua registró por tercer día consecutivo mala calidad del aire, derivado de la presencia de calima que ha generado altas concentraciones de partículas suspendidas en el ambiente.

De acuerdo con el reporte emitido por la Dirección de Ecología del Gobierno del Estado, las estaciones de monitoreo ubicadas en las zonas centro y sur de la ciudad presentan niveles considerados como “malos”, con registros de 108.5 y 99.9 microgramos por metro cúbico, respectivamente.

Las condiciones han mantenido una alerta “naranja” de riesgo alto, principalmente para grupos vulnerables, quienes deben evitar actividades físicas al aire libre. Para el resto de la población, se recomienda reducir esfuerzos intensos en exteriores.

Este fenómeno, conocido como calima, se caracteriza por la presencia de polvo, arena y otros contaminantes en el aire, lo que genera una capa visible de tonalidades grisáceas y cafés en el cielo.

Aunque los niveles actuales son menores en comparación con los registrados a inicios de la semana, las autoridades advierten que la persistencia de estas condiciones puede representar riesgos para la salud, especialmente en personas con enfermedades respiratorias.

En contraste, el municipio de Cuauhtémoc reportó buena calidad del aire durante esta jornada, con niveles considerablemente más bajos de partículas contaminantes.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones para reducir la exposición a contaminantes mientras persistan estas condiciones.