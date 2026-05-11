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Lunes 11 de mayo de 2026

Chihuahua registra ocho incendios forestales activos; tres ya fueron liquidados: Conafor

La Comisión Nacional Forestal informó que en el estado de Chihuahua se mantienen ocho incendios forestales activos, mientras que tres más ya han sido liquidados, de acuerdo con el reporte más reciente del Monitor de Incendios.

A nivel nacional, el informe con corte a las 21:08 horas del domingo indicó la presencia de 35 incendios activos y 12 liquidados en distintas entidades del país.

En Chihuahua, de los ocho siniestros activos, tres presentan avances importantes en su control. Las zonas afectadas se ubican en los municipios de Guadalupe y Calvo (dos incendios), Bocoyna (dos), Morelos, Guachochi, Chínipas y Balleza.

Por otro lado, los incendios que ya fueron liquidados se registraron en los municipios de Balleza, Guadalupe y Calvo y Guachochi.

Uno de los incendios de mayor magnitud alcanza una superficie aproximada de 153 hectáreas, con un avance del 60 por ciento en su control y 50 por ciento en su liquidación.

Para atender estas emergencias, se desplegaron 114 combatientes en los incendios activos, mientras que 28 elementos participaron en las labores correspondientes a los siniestros ya liquidados.

La Conafor mantiene vigilancia permanente en las zonas afectadas y continúa con las labores para sofocar el fuego y evitar su propagación.

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