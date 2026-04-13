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Lunes 13 de abril de 2026

Chihuahua registra saldo blanco durante Semana Santa 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que la capital registró saldo blanco durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, como resultado del operativo implementado en coordinación con corporaciones de seguridad y emergencia.

El despliegue contó con la participación de 90 elementos de la Policía Municipal, el Cuerpo de Bomberos y la Coordinación Municipal de Protección Civil, quienes mantuvieron presencia preventiva en espacios recreativos, centros turísticos y zonas de alta afluencia durante los días de asueto.

Autoridades municipales detallaron que se realizaron recorridos en la Presa Chihuahua y en 29 centros recreativos del municipio, en coordinación con el municipio de Aldama, donde se registró una afluencia superior a 13 mil 800 visitantes.

El Ayuntamiento destacó que se supervisaron los protocolos de seguridad en balnearios, incluyendo control de accesos, aforo, señalética y presencia de salvavidas, lo que permitió mantener el orden y evitar incidentes relevantes.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de proteger a las familias y garantizar condiciones seguras durante los periodos vacacionales.

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