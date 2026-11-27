Viernes 27 de noviembre de 2026

Especialistas de cinco países analizarán el impacto de la inteligencia artificial en la comunicación política, las campañas electorales y el ejercicio del poder.

Este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, Chihuahua será sede del Seminario Internacional “IA y Poder Político: Cómo ganar elecciones en la era digital”, que reunirá a especialistas nacionales e internacionales en consultoría política, estrategia electoral, comunicación gubernamental e innovación tecnológica.

El encuentro, que cuenta con participación académica vinculada a la George Washington University, se desarrollará en el Polifórum de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

Durante las dos jornadas participarán expertos provenientes de Argentina, España, Ecuador, Estados Unidos y México, quienes compartirán experiencias y conocimientos sobre la transformación de la actividad política ante los avances tecnológicos.

Entre los especialistas anunciados destacan Luis Carlos Ugalde, Gisela Rubach, Wendy Reyes Chiriboga, Juan Luis Manfredi, Kenny Arroyo, José Antonio Enríquez, Ramón Morales Izaguirre, Federico Morales y Alejandro Núñez, así como el senador Rolando Zapata Bello.

Los principales temas que se abordarán durante el seminario serán:

– Escenario político-electoral de México rumbo a 2027.

– Inteligencia artificial y su regulación.

– Transformación de las estrategias electorales.

– Comunicación política y gubernamental en la era digital.

– Nuevas herramientas tecnológicas de contacto ciudadano.

El encuentro busca generar un espacio de análisis e intercambio de experiencias sobre los desafíos que plantea la incorporación de la inteligencia artificial en los procesos electorales y la comunicación política contemporánea.