Chihuahua se acerca a la Liga MX: un proyecto deportivo ambicioso

Lunes 23 de febrero de 2026

La posibilidad de que la ciudad de Chihuahua cuente con un equipo de fútbol profesional en la Liga MX ha dejado de ser una simple especulación y comienza a consolidarse como un proyecto tangible.

Un empresario local con experiencia en el balompié nacional ha puesto a la capital chihuahuense en la mesa de discusión formal, despertando interés en medios y aficionados. Aunque históricamente el béisbol y el básquetbol dominan la preferencia deportiva en Chihuahua, el fútbol ha demostrado capacidad de convocatoria y pasión entre la afición.

No obstante, la llegada de un equipo de primera división requiere compromisos significativos. Solo la infraestructura básica podría superar los 50 millones de dólares, sin contar los gastos operativos necesarios para conformar un plantel competitivo, así como equipos femeniles y fuerzas básicas.

El proyecto exige no solo capital, sino visión y un grupo sólido de inversionistas comprometidos con el desarrollo deportivo y empresarial. Uno de los pilares será la construcción de un estadio moderno, con capacidad mínima de 25 mil espectadores, expansible y multifuncional para eventos culturales, sociales y artísticos, que funcione como polo de desarrollo urbano y comercial.

Entre los beneficios esperados destacan la generación de empleos, derrama económica en sectores como hotelería, restauración y transporte, y la proyección nacional e internacional que podría posicionar a Chihuahua como una ciudad atractiva para la inversión.

Si se concreta, este proyecto podría convertirse en uno de los más ambiciosos en la historia de la ciudad, y su éxito dependerá de la planeación, responsabilidad y compromiso colectivo para llevar a Chihuahua al mapa del fútbol profesional mexicano.