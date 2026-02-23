Deportes

2.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 23 de febrero de 2026

Chihuahua se acerca a la Liga MX: un proyecto deportivo ambicioso

La posibilidad de que la ciudad de Chihuahua cuente con un equipo de fútbol profesional en la Liga MX ha dejado de ser una simple especulación y comienza a consolidarse como un proyecto tangible.

Un empresario local con experiencia en el balompié nacional ha puesto a la capital chihuahuense en la mesa de discusión formal, despertando interés en medios y aficionados. Aunque históricamente el béisbol y el básquetbol dominan la preferencia deportiva en Chihuahua, el fútbol ha demostrado capacidad de convocatoria y pasión entre la afición.

No obstante, la llegada de un equipo de primera división requiere compromisos significativos. Solo la infraestructura básica podría superar los 50 millones de dólares, sin contar los gastos operativos necesarios para conformar un plantel competitivo, así como equipos femeniles y fuerzas básicas.

El proyecto exige no solo capital, sino visión y un grupo sólido de inversionistas comprometidos con el desarrollo deportivo y empresarial. Uno de los pilares será la construcción de un estadio moderno, con capacidad mínima de 25 mil espectadores, expansible y multifuncional para eventos culturales, sociales y artísticos, que funcione como polo de desarrollo urbano y comercial.

Entre los beneficios esperados destacan la generación de empleos, derrama económica en sectores como hotelería, restauración y transporte, y la proyección nacional e internacional que podría posicionar a Chihuahua como una ciudad atractiva para la inversión.

Si se concreta, este proyecto podría convertirse en uno de los más ambiciosos en la historia de la ciudad, y su éxito dependerá de la planeación, responsabilidad y compromiso colectivo para llevar a Chihuahua al mapa del fútbol profesional mexicano.

México recupera la normalidad tras operativo en el que murió ‘El Mencho’

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen SSPE y Defensa a tres personas por portación ilegal de arma

Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”

Víctimas de Aras acuden a Fiscalía Anticorrupción por presunto mal uso de bienes asegurados

Suspensión de clases y caos en transporte tras narcobloqueos por muerte de “El Mencho”
La caída de “El Mencho” desata jornada de violencia, bloqueos y alertas internacionales
PIB crece 1.8% en el último trimestre de 2025: Inegi
Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia en operativo contra “El Mencho”, confirma la Casa Blanca
Reúne Cocentro 2026 a 350 corredores en el Centro Histórico de Chihuahua
Proponen en el Congreso de Chihuahua seguro de desempleo para adultos mayores
DEA ubicó a Chihuahua dentro de zonas con presencia del CJNG; autoridades estatales se mantienen en alerta
Alimentos para el Bienestar concentra 59% de adjudicaciones directas federales en Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Sheinbaum destaca coordinación del Gobierno tras la caída de “El Mencho”
Quien era Nemesio Oseguera alias “El Mencho”
Ejército mexicano abate a “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación