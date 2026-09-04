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Viernes 4 de septiembre de 2026

Chihuahua se coloca entre los mejores estados del país en calidad y competencia laboral

Chihuahua se posicionó como el séptimo estado del país con mayor calidad y competencia laboral, de acuerdo con el Índice de Calidad y Competencia de la Ocupación Estatal (ICCOE), elaborado por El Economista.

La entidad obtuvo una calificación de 74.2 puntos, resultado que la ubica dentro de la categoría de “nivel medio alto” a nivel nacional.

Por encima de Chihuahua se encuentran Baja California, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nuevo León y Querétaro, según los resultados del indicador.

Segundo lugar nacional con menor informalidad

Uno de los datos más favorables para Chihuahua se encuentra en la informalidad laboral, donde registra una tasa de 35.09%, la segunda más baja del país, únicamente detrás de Nuevo León, con 34.83%.

Además, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional con menor ocupación en el sector informal, con una tasa de apenas 15.52%.

La entidad también sobresale por el porcentaje de trabajadores asalariados: 76.45% de la población ocupada, indicador que coloca a Chihuahua en el tercer lugar nacional.

Los resultados ubican al estado entre las entidades con mejores condiciones relativas en materia de formalidad y estructura del empleo, aunque todavía dentro del rango medio alto del índice general.

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