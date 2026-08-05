Chihuahua se fortalece desde sus emprendedores: César Jáuregui dialoga con jóvenes empresarios y profesionistas

Miércoles 5 de agosto de 2026

Como parte de su agenda de encuentros con distintos sectores de la sociedad, César Jáuregui sostuvo una reunión con un grupo de jóvenes empresarios y profesionistas de la ciudad, con quienes intercambió ideas sobre el presente y el futuro de Chihuahua.

A diferencia de otros encuentros, la reunión se desarrolló bajo un formato de preguntas y respuestas, lo que permitió a los asistentes conocer de manera directa distintos aspectos de la trayectoria personal y política de Jáuregui, desde sus inicios en Acción Nacional hasta su visión sobre la política y los principales retos que enfrenta Chihuahua en los próximos años.

Durante el diálogo, uno de los temas centrales fue el papel que desempeñan las empresas en el desarrollo económico de la capital. César Jáuregui destacó que en Chihuahua existen alrededor de 37 mil empresas, de las cuales 34 mil tienen entre uno y diez trabajadores, una cifra que, dijo, refleja el verdadero rostro de la economía local.

“Eso explica por qué Chihuahua es una ciudad pujante. Aquí el desarrollo no depende de unos cuantos, sino del esfuerzo diario de miles de pequeñas empresas y de mujeres y hombres que todos los días salen a trabajar para sacar adelante a sus familias”, expresó.

Jáuregui señaló que esa realidad también demuestra por qué modelos centralistas y autoritarios no corresponden a la identidad de los chihuahuenses. “Nuestra gente cree en el trabajo, en el esfuerzo y en salir adelante por mérito propio. Esa es la esencia de Chihuahua y es algo que debemos cuidar”, afirmó.

Finalmente, agradeció la apertura de los asistentes para dialogar con libertad sobre los desafíos que enfrenta la ciudad y reiteró que seguirá reuniéndose con ciudadanos, empresarios, profesionistas y organizaciones sociales para construir, escuchando a quienes todos los días generan empleo, inversión y oportunidades para Chihuahua.