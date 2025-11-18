Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Martes 18 de noviembre de 2025

La ciudad se alista para celebrar el aniversario del inicio de la Revolución Mexicana con un desfile que se realizará el jueves 20 de noviembre a las 11:00 horas en las principales calles del Centro. Autoridades locales han implementado operativos especiales para garantizar la movilidad durante el evento.

El desfile reunirá a miles de participantes, incluyendo estudiantes, maestros, asociaciones civiles, equipos deportivos, cuerpos de emergencia y diversas instituciones, quienes mostrarán su talento y entusiasmo. Entre los atractivos destacan carros alegóricos diseñados por jóvenes, concursos de danza folclórica, presentaciones de tablas gimnásticas y demostraciones de agrupaciones militares y cuerpos policiacos. La Banda de Música del Estado acompañará el recorrido.

Previo al acto principal se realizará la entrega del Premio Estatal del Deporte Chihuahua 2025, en reconocimiento a atletas y entrenadores destacados por su disciplina y compromiso.

El Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación y Deporte invitan a toda la población a participar, resaltando la importancia de mantener vivas las raíces culturales y el valor cívico que representa la Revolución Mexicana.