Chihuahua se prepara para la Polka Monumental 2026

Jueves 19 de febrero de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua presentó la Polka Monumental 2026, que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de marzo como parte del Festival Folklórico, bajo el lema “Rompamos el récord nuevamente”. Esta octava edición reunirá a 153 compañías de distintas entidades del país, consolidando al evento como uno de los más importantes en la capital del estado.

Durante el anuncio oficial, el director de Desarrollo Humano y Educación, Mario García, y el subdirector de Educación, Carlos Rodríguez, destacaron que la finalidad del encuentro es fortalecer la identidad cultural y mantener vivas las tradiciones a través de la música y la danza.

Concurso Chihuahua Capital

El 13 de marzo, a las 14:00 horas, se llevará a cabo el Concurso Chihuahua Capital de Folklore Mexicano en el Teatro de la Ciudad. La competencia contará con tres categorías: Infantil (6-12 años), Juvenil (13-17 años) y Libre. Cada categoría podrá recibir hasta siete grupos, con un mínimo de 12 y un máximo de 24 integrantes. Todos los participantes serán reconocidos, mientras que los tres primeros lugares recibirán placas conmemorativas.

Desfile y Fiesta Mexicana

El 14 de marzo se realizará el tradicional Desfile de Delegaciones, con punto de reunión en Escorza y Libertad a las 12:00 horas, iniciando el recorrido por el Centro Histórico a la 13:00 horas. Ese mismo día, en la Plaza de Armas, se celebrará la Fiesta Mexicana en el escenario “Aguas del Río Nonoava”, con presentaciones de agrupaciones provenientes de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz, Quintana Roo y San Luis Potosí. El espectáculo se extenderá durante ocho horas continuas.

Reconocimiento a la trayectoria

Como parte de la programación, se entregará el reconocimiento “Los 4 Pilares de la Danza” a la Mtra. Leonor Aydeé Domínguez Ávalos, por más de 30 años de trayectoria, y al Prof. Felipe de Jesús Domínguez Ávalos, con más de 35 años representando a México en el ámbito del folklore.

Las autoridades municipales resaltaron que la Polka Monumental promueve el orgullo por las raíces chihuahuenses y se ha consolidado como un espacio donde cientos de bailarines muestran su talento, además de ser un referente cultural para la región.