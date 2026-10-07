Chihuahua se suma al Sistema Digital de Juicios mediante convenio con Tribunal de la CDMX

Miércoles 7 de octubre de 2026

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) para incorporar en la entidad el Sistema Digital de Juicios (SIDIJ v2).

El acuerdo contempla la cesión gratuita del código del sistema, además de acompañamiento técnico, intercambio de conocimientos, criterios y buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer la capacitación y profesionalización del personal.

La firma se realizó en la sede del TJACDMX, con la participación del magistrado Andrés Aguilera Martínez y del presidente del TEJA Chihuahua, Alejandro Tavares Calderón.

Con esta incorporación, Chihuahua se suma a Oaxaca entre las entidades que adoptan esta herramienta tecnológica para modernizar sus procesos de justicia administrativa.

Aguilera Martínez destacó que la justicia administrativa debe avanzar hacia la innovación, digitalización y capacitación permanente, con procesos cada vez más accesibles y comprensibles para la ciudadanía.

Por su parte, Tavares Calderón señaló que el sistema permitirá mejorar el seguimiento de asuntos y expedientes, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en los procesos del Tribunal.

El presidente del TEJA resaltó además que el convenio no implica únicamente recibir un código informático, sino aprovechar la experiencia técnica desarrollada por el tribunal capitalino para acercar y hacer más eficiente la justicia administrativa en Chihuahua.