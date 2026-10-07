El Estado

24.46°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 7 de octubre de 2026

Chihuahua se suma al Sistema Digital de Juicios mediante convenio con Tribunal de la CDMX

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Chihuahua (TEJA) firmó un convenio de colaboración con el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJACDMX) para incorporar en la entidad el Sistema Digital de Juicios (SIDIJ v2).

El acuerdo contempla la cesión gratuita del código del sistema, además de acompañamiento técnico, intercambio de conocimientos, criterios y buenas prácticas, con el objetivo de fortalecer la capacitación y profesionalización del personal.

La firma se realizó en la sede del TJACDMX, con la participación del magistrado Andrés Aguilera Martínez y del presidente del TEJA Chihuahua, Alejandro Tavares Calderón.

Con esta incorporación, Chihuahua se suma a Oaxaca entre las entidades que adoptan esta herramienta tecnológica para modernizar sus procesos de justicia administrativa.

Aguilera Martínez destacó que la justicia administrativa debe avanzar hacia la innovación, digitalización y capacitación permanente, con procesos cada vez más accesibles y comprensibles para la ciudadanía.

Por su parte, Tavares Calderón señaló que el sistema permitirá mejorar el seguimiento de asuntos y expedientes, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la transparencia en los procesos del Tribunal.

El presidente del TEJA resaltó además que el convenio no implica únicamente recibir un código informático, sino aprovechar la experiencia técnica desarrollada por el tribunal capitalino para acercar y hacer más eficiente la justicia administrativa en Chihuahua.

Doctor Vagón regresa a Chihuahua; suma más de 75 mil pacientes atendidos

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Trasladan gran estructura para la gaza atirantada del Reliz; realizan cierres momentáneos

Lamenta Isela Martínez el voto de Morena contra Poniente 5: “antes era la deuda, ahora ¿cuál es el argumento?”

Sheinbaum pide a Banxico revisar pensiones de ex altos funcionarios

Cinco años de gestión y resultados: Lupita Borruel atiende 4,521 gestiones durante el último año
Más de 20 mil personas atendidas durante segundo año de actividades: Regidor Galicia
De la Peña buscará reunirse con René Chavira para fortalecer coordinación institucional
Andrea Chávez califica como “provocación” evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez
Regidores del PAN presentarán su Segundo Informe de Actividades el 14 de octubre en Sesión de Cabildo
Definen finalistas del Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos 2026
Reforestan Parque Lerdo con 100 nuevos árboles
Llama PAN al respeto ante evento de Marco Bonilla en Ciudad Juárez

Municipios

Más Noticias

Testigos protegidos declararán en proceso contra “La Diabla” por feminicidio de Leslie Godínez
Buscan a Ubaldo Torres Ochoa, desaparecido desde julio en Chihuahua
Enfrentamiento en carretera Guachochi–San Francisco de Borja deja dos civiles armados muertos