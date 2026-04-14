Chihuahua, segundo lugar nacional en homicidios dolosos durante marzo

Martes 14 de abril de 2026

El estado de Chihuahua se ubicó en el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos durante el mes de marzo, de acuerdo con cifras del Gobierno Federal presentadas en la conferencia presidencial.

Con un total de 132 homicidios, la entidad fue superada únicamente por Guanajuato, que registró 147 casos, mientras que se colocó por encima de Baja California, con 128.

En contraste, Yucatán reportó la incidencia más baja, sin registrar casos de este delito durante el mismo periodo.

De acuerdo con los datos oficiales, siete entidades concentraron el 50.2 por ciento de los homicidios dolosos registrados en el país, que en total sumaron 799 casos en marzo.

Las cifras reflejan la concentración de la violencia en regiones específicas del país, lo que representa un reto para las estrategias de seguridad a nivel federal y estatal.