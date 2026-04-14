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Martes 14 de abril de 2026

Chihuahua será sede de la etapa regional de la Universiada 2026 en mayo

La Universidad Autónoma de Chihuahua será sede de la etapa regional de la Universiada 2026, la cual se llevará a cabo durante el mes de mayo con la participación de instituciones de nivel superior de los estados de Chihuahua y Durango.

De acuerdo con la Dirección de Deportes de la UACH, el evento contará con un total de 20 disciplinas, tanto individuales como de conjunto, consolidándose como uno de los encuentros deportivos universitarios más importantes del norte del país y clasificatorio a la fase nacional.

Entre las disciplinas que integran el programa destacan ajedrez, atletismo, básquetbol (incluyendo 3×3), béisbol, boxeo, fútbol asociación y bardas, handball, judo, karate, natación, softbol, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tochito, voleibol y voleibol de playa.

La etapa estatal ya se celebró en marzo pasado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, mientras que en esta fase regional la UACH fungirá como anfitriona, recibiendo a las delegaciones clasificadas.

Las competencias se desarrollarán en diversas sedes deportivas de la capital, entre ellas el Estadio Olímpico Universitario, el Gimnasio Universitario “Manuel Bernardo Aguirre” y la Ciudad Deportiva, entre otros espacios.

Por parte de Chihuahua participarán también atletas de la Universidad Regional del Norte y la Universidad La Salle Chihuahua, quienes buscarán su pase a la Universiada Nacional.

En los próximos días, la Comisión Nacional del Deporte en la Educación dará a conocer el calendario oficial de competencias, así como los equipos representativos del estado de Durango.

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