Chihuahua solicita integrarse a programa federal de apoyo ganadero ante cierre de exportaciones a EE.UU.

Viernes 10 de abril de 2026

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno del Estado de Chihuahua solicitó su incorporación al programa federal de apoyo para el sector ganadero, esto ante las afectaciones económicas derivadas del cierre de la frontera a la exportación de ganado hacia los Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que este mecanismo de respaldo ya opera en los estados de Sonora, Coahuila y Durango, donde aún no se han ejercido en su totalidad los recursos asignados. Asimismo, detalló que han iniciado conversaciones con el Gobierno de Tamaulipas para definir los esquemas con los que se apoyará a los productores de aquella entidad.

El programa federal tiene como objetivo impulsar la comercialización de ganado en pie y carne dentro del mercado nacional, con el fin de mitigar el impacto económico en los productores mientras se concreta la reapertura del mercado estadounidense.

De acuerdo con la mandataria, el Gobierno de México continuará trabajando de manera coordinada con los estados para proteger a la industria ganadera y asegurar condiciones que permitan sostener su actividad productiva durante este periodo de restricciones comerciales.