Martes 17 de noviembre de 2026

El estado de Chihuahua acumula entre seis y 11 semanas sin registrar nuevos casos de sarampión, de acuerdo con el informe presentado este martes por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdés Vázquez, informó que Chihuahua se encuentra entre las cuatro entidades que mantienen ese periodo sin nuevos contagios, junto con el Estado de México, Ciudad de México y Campeche.

Durante su intervención, el funcionario explicó que la transmisión del sarampión en México ha disminuido de manera sostenida desde febrero de 2026, cuando el país alcanzó su punto más alto, con 1,314 casos confirmados en una sola semana.

Asimismo, detalló que 12 estados acumulan al menos tres meses sin nuevos casos: Tamaulipas, Baja California Sur, Colima, Tlaxcala, Querétaro, Baja California, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Michoacán y Sonora.

En contraste, otras 16 entidades registraron contagios durante las últimas cinco semanas, por lo que las autoridades sanitarias mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación para evitar nuevos brotes.

De acuerdo con el reporte federal, al 17 de noviembre permanecen 14 casos activos de sarampión en el país, de los cuales 12 se localizan en Chiapas y dos en Quintana Roo.

Aunque Chihuahua presenta un periodo sin nuevos contagios, las autoridades sanitarias mantienen la importancia de continuar con la vacunación y el seguimiento epidemiológico para prevenir la reaparición de la enfermedad.