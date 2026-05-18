Chihuahua suma ocho medallas en atletismo durante Olimpiada Nacional CONADE 2026

Lunes 18 de mayo de 2026

La delegación de Chihuahua continúa destacando en el atletismo de la Olimpiada Nacional CONADE 2026 al conquistar ocho medallas durante el segundo día de competencias, celebrado en la pista del CODE Revolución.

Una de las actuaciones más sobresalientes fue en el relevo 4x100 metros Sub 18 varonil, donde el equipo conformado por Santiago Cardona, Ernesto Chavira, Yahir Aranda y Eliecer González obtuvo la medalla de oro tras registrar un tiempo de 41.98 segundos.

En el decatlón Sub 18 varonil, Ángel Botello se coronó campeón nacional al ganar la medalla de oro con un total de 6 mil 342 puntos.

En esa misma prueba, Marco Cardona consiguió la medalla de plata al sumar 6 mil 175 unidades.

Por su parte, Roberta Jiménez logró medalla de plata en el heptatlón Sub 16 con 3 mil 453 puntos, mientras que Víctor Rivera obtuvo otra plata en los 5 mil metros marcha Sub 16 con un tiempo de 25:02.30 minutos.

La cosecha de preseas cerró con tres medallas de bronce obtenidas por Mateo Chávez en salto de longitud Sub 18 con una marca de 6.48 metros; Miranda Roacho en salto de altura Sub 18 al superar 1.58 metros; y Roberto Madrid en los 400 metros planos Sub 18 varonil con un registro de 47.92 segundos.

Con estos resultados, Chihuahua reafirma su protagonismo en el atletismo nacional dentro de la máxima justa deportiva juvenil del país.