Chihuahua supera los 2 millones de vehículos registrados; Juárez y la capital concentran el 68% del parque vehicular

Martes 4 de agosto de 2026

El estado de Chihuahua superó por primera vez los dos millones de vehículos registrados en circulación, consolidándose como una de las entidades con mayor parque vehicular del norte del país, de acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras oficiales señalan que actualmente circulan 2 millones 19 mil 121 vehículos de motor en la entidad, entre automóviles particulares, camiones de carga, motocicletas y unidades de transporte de pasajeros.

Ciudad Juárez encabeza la lista de municipios con mayor número de vehículos registrados al contabilizar 749 mil 228 unidades, mientras que el municipio de Chihuahua ocupa el segundo lugar con 632 mil 667 vehículos. En conjunto, ambas ciudades concentran aproximadamente el 68 por ciento del parque vehicular estatal, reflejo de su peso demográfico y económico.

Detrás de ellas se ubican Cuauhtémoc, con 110 mil 852 unidades, y Delicias, con 78 mil 579 vehículos, municipios que también destacan por su actividad comercial, industrial y agropecuaria.

Del total registrado en el estado, los automóviles particulares representan la mayor proporción con un millón 414 mil 571 unidades, seguidos por 562 mil 664 camiones y camionetas de carga, lo que evidencia la relevancia del transporte de mercancías para la economía estatal.

Asimismo, el INEGI reporta 31 mil 667 motocicletas, segmento que ha mostrado crecimiento en los últimos años debido a sus menores costos de operación y su utilización en servicios de reparto y mensajería.

Por su parte, los camiones para pasajeros suman 10 mil 219 unidades en todo el estado.

Especialistas en movilidad advierten que el crecimiento sostenido del parque vehicular representa importantes desafíos para las principales ciudades de Chihuahua, entre ellos la ampliación de infraestructura vial, la reducción de congestionamientos, el fortalecimiento de la seguridad vial y la implementación de alternativas de transporte más eficientes y sostenibles.

En ciudades como Chihuahua y Juárez, donde se concentra la mayor parte de los vehículos, el incremento también implica mayores necesidades de mantenimiento de avenidas, puentes y carreteras, así como el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de traslado.

Con estas cifras, Chihuahua reafirma su posición como una de las entidades con mayor dinamismo vehicular del país, impulsada por el crecimiento económico, la expansión urbana y el desarrollo de sus principales centros de población.