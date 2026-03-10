México

Chihuahua, tercer lugar nacional en homicidios durante febrero

El estado de Chihuahua se ubicó en tercer lugar nacional en homicidios dolosos durante febrero de 2026, al registrar 102 víctimas, lo que representa 7.5% del total de asesinatos en el país, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el informe presentado en la conferencia conocida como La Mañanera del Pueblo, la titular del organismo, Marcela Figueroa Franco, explicó que ocho entidades concentran el 54.2% de los homicidios dolosos registrados en el país, con un total de 741 casos.

Estados con mayor número de homicidios en febrero:

Guanajuato: 128 víctimas (9.4%)

Sinaloa: 108 víctimas (7.9%)

Chihuahua: 102 víctimas (7.5%)

Baja California: 99 víctimas (7.2%)

Morelos: 82 víctimas (6%)

Veracruz: 77 víctimas (5.6%)

Estado de México: 73 víctimas (5.3%)

Oaxaca: 72 víctimas (5.3%)

La funcionaria explicó que la concentración de homicidios en estas entidades permite focalizar las acciones de seguridad en las zonas con mayor incidencia delictiva.

Asimismo, informó que 26 entidades federativas lograron reducir su promedio diario de homicidios al comparar el primer bimestre de 2025 con el mismo periodo de 2026. Entre las reducciones más significativas destacan:

San Luis Potosí: -86%

Quintana Roo: -69.3%

Aguascalientes: -65.4%

El reporte forma parte del seguimiento mensual a la incidencia delictiva en el país, elaborado con información proporcionada por las 32 fiscalías estatales, y sirve como base para evaluar la evolución de la estrategia nacional de seguridad.

INE registra aportaciones de empresario ligado a socio de Bermúdez Requena en precampaña de Adán Augusto

