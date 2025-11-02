Deportes

23.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Domingo 2 de noviembre de 2025

Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Con un tiempo de 3:35:48, la atleta suma su quinto maratón y su tercer Major

Con un tiempo de 3:35:48, la atleta suma su quinto maratón y su tercer Major

Nueva York, EE. UU., 2 de noviembre de 2025. — La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo representó con orgullo a México al completar el TCS New York City Marathon 2025 con un destacado tiempo de 3 horas, 35 minutos y 48 segundos, consolidando así su trayectoria como corredora de fondo. Con esta participación, Alegría alcanza cinco maratones en su carrera y tres dentro del circuito World Marathon Majors.

El Maratón de Nueva York, considerado uno de los más emblemáticos del mundo, reunió este domingo a más de 55 mil corredores que recorrieron los 42.2 kilómetros a través de los cinco distritos de la ciudad. La competencia, organizada por la New York Road Runners (NYRR), forma parte del prestigioso circuito de los World Marathon Majors, junto con Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio.

Alegría destacó la importancia del deporte en su vida y el impacto positivo que ha tenido en su bienestar integral: “Enfocarte en el deporte te ayuda a mantener una salud integral, física y mental”, señaló tras cruzar la meta.

“Fue una experiencia increíble. Nueva York tiene una energía que te impulsa a seguir, incluso cuando las piernas ya pesan. Cada paso fue un recordatorio de que los sueños se alcanzan con disciplina y pasión.”

Asimismo, agradeció el respaldo recibido a lo largo de su preparación y participación: “Agradezco el apoyo de muchas personas que me acompañaron en el camino, en especial a mis hijas Alegría, Lú, Perlita y Sarita”, expresó emocionada.

El TCS New York City Marathon 2025 reafirma su relevancia global con una demanda récord: cada año más de 200 mil corredores solicitan un lugar, pero solo entre el 2% y el 3% logra acceder al evento mediante sorteo, lo que evidencia su prestigio internacional.

Con su logro, Alegría Villarreal continúa dejando en alto el nombre de Chihuahua y de México en las rutas más exigentes del atletismo mundial, inspirando a más personas a descubrir el poder transformador del deporte.

Sheinbaum convoca reunión urgente del Gabinete de Seguridad tras asesinato del alcalde de Uruapan

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Asesinan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo

Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable

Tomateros se lleva el Clásico en Hermosillo en juego de la Liga Arco

Carlos Manzo; había denunciado amenazas y pedido ayuda al Gobierno Federal
Dodgers conquistan la Serie Mundial tras dramático Juego 7 ante Blue Jays
Asesinan al alcalde de Uruapan Carlos Manzo
Presenta Lorena Ramírez segunda carrera México Imparable
Senado de Estados Unidos aprueba resolución para revertir aranceles de Trump
Baja la temperatura en San Juanito a -0.1 grados centígrados
Tomateros se lleva el Clásico en Hermosillo en juego de la Liga Arco
Yoshinobu Yamamoto es la esperanza de los Dodgers para resurgir hoy En el sexto juego de la Serie mundial

Municipios

Más Noticias

Refuerza Policía Vial operativos en el Periférico de la Juventud tras accidente mortal
Claudia Sheinbaum firma decreto para expropiar terrenos en Nextlalpan y construir puente hacia el AIFA
Detienen a escolta de la Fiscalía con 600 cartuchos y mira telescópica en Ciudad Juárez