Chihuahuense Alegría Villarreal completa con éxito el Maratón de Nueva York 2025

Domingo 2 de noviembre de 2025

Con un tiempo de 3:35:48, la atleta suma su quinto maratón y su tercer Major

Nueva York, EE. UU., 2 de noviembre de 2025. — La chihuahuense Alegría Villarreal Arroyo representó con orgullo a México al completar el TCS New York City Marathon 2025 con un destacado tiempo de 3 horas, 35 minutos y 48 segundos, consolidando así su trayectoria como corredora de fondo. Con esta participación, Alegría alcanza cinco maratones en su carrera y tres dentro del circuito World Marathon Majors.

El Maratón de Nueva York, considerado uno de los más emblemáticos del mundo, reunió este domingo a más de 55 mil corredores que recorrieron los 42.2 kilómetros a través de los cinco distritos de la ciudad. La competencia, organizada por la New York Road Runners (NYRR), forma parte del prestigioso circuito de los World Marathon Majors, junto con Boston, Chicago, Berlín, Londres y Tokio.

Alegría destacó la importancia del deporte en su vida y el impacto positivo que ha tenido en su bienestar integral: “Enfocarte en el deporte te ayuda a mantener una salud integral, física y mental”, señaló tras cruzar la meta.

“Fue una experiencia increíble. Nueva York tiene una energía que te impulsa a seguir, incluso cuando las piernas ya pesan. Cada paso fue un recordatorio de que los sueños se alcanzan con disciplina y pasión.”

Asimismo, agradeció el respaldo recibido a lo largo de su preparación y participación: “Agradezco el apoyo de muchas personas que me acompañaron en el camino, en especial a mis hijas Alegría, Lú, Perlita y Sarita”, expresó emocionada.

El TCS New York City Marathon 2025 reafirma su relevancia global con una demanda récord: cada año más de 200 mil corredores solicitan un lugar, pero solo entre el 2% y el 3% logra acceder al evento mediante sorteo, lo que evidencia su prestigio internacional.

Con su logro, Alegría Villarreal continúa dejando en alto el nombre de Chihuahua y de México en las rutas más exigentes del atletismo mundial, inspirando a más personas a descubrir el poder transformador del deporte.