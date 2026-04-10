Chihuahuense Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz obtiene quinto lugar nacional en examen para consejerías del INE

Viernes 10 de abril de 2026

Con una calificación de 86 puntos, el chihuahuense Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz, actual Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), alcanzó el quinto lugar a nivel nacional en el examen de conocimientos aplicado dentro del proceso para la designación de tres consejerías del Instituto Nacional Electoral (INE).

El pasado 7 de abril, un total de 329 aspirantes acudieron a la Cámara de Diputados para presentar la evaluación, dirigida a medir conocimientos en diversas áreas del derecho, entre ellas electoral, gubernamental, fiscalización y derechos humanos. Finalmente, el Comité Técnico de Evaluación calificó a 328 participantes, luego de que uno de los postulantes se retirara, y emitió la lista definitiva integrada por 87 mujeres y 84 hombres.

Perfil académico y trayectoria profesional

Luis Eduardo Gutiérrez, quien destacó en esta etapa del proceso, es abogado por la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh). Cuenta con una Maestría en Ciencias por la Escuela Judicial Electoral del TEPJF y otra Maestría en Administración Pública, también por la UACh.

Posee además dos especialidades:

Justicia Constitucional, y

Interpretación y Tutela de los Derechos Fundamentales, ambas cursadas en la Universidad de Castilla-La Mancha, España.

En su trayectoria profesional, ha fungido como Secretario de Estudio y Cuenta tanto en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como en el Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua, participando en la elaboración de proyectos de sentencia y en la resolución de asuntos de relevancia nacional.

También se desempeñó como Director Jurídico del Organismo Público Local Electoral de Chihuahua, donde encabezó estrategias legales, atención de impugnaciones y fortalecimiento normativo institucional.

Responsabilidades actuales

Actualmente, Gutiérrez Ruiz es Consejero Electoral del IEE y Presidente de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, desde donde impulsa políticas orientadas a la promoción de derechos político-electorales, la igualdad sustantiva y la consolidación de una democracia más representativa.