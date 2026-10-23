“Chihuahuenses me piden colaborar con Estados Unidos”: Maru Campos

Viernes 23 de octubre de 2026

La gobernadora Maru Campos defendió la cooperación de Chihuahua con Estados Unidos en materia de seguridad y aseguró que son los propios ciudadanos quienes le demandan mantener esa coordinación debido a la condición fronteriza de la entidad.

Durante una entrevista con el periodista Manuel López San Martín, Campos abordó el tema de la colaboración internacional en seguridad y se refirió también a su reciente encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum en Ciudad Juárez.

La mandataria incluso invitó a las autoridades federales a realizar una visita sorpresa a la Torre Centinela para verificar si existe presencia de agentes extranjeros en sus instalaciones.

“Y si los hubiera, pues qué maravilla, porque entonces hay colaboración y hay cooperación y yo quiero seguir cooperando y colaborando con el Gobierno de los Estados Unidos”, expresó.

Campos argumentó que la ubicación geográfica de Chihuahua y su extensa frontera hacen necesaria la coordinación con autoridades estadounidenses. “Los mismos chihuahuenses me piden colaborar con Estados Unidos, y colaborar con Estados Unidos significa defender a los chihuahuenses”, sostuvo.

Las declaraciones se producen en medio de la controversia por el caso del exfiscal César Jáuregui Moreno y las investigaciones relacionadas con la presunta participación irregular de agentes estadounidenses en el operativo de El Pinal, municipio de Morelos.

Campos diferenció la cooperación institucional con Estados Unidos de las posibles irregularidades que actualmente son materia de investigación y reiteró sus críticas a la estrategia de seguridad del Gobierno federal y de Morena.