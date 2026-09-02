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Miércoles 2 de septiembre de 2026

China busca ampliar su influencia ante un orden mundial cada vez más dividido

Biskek.- El presidente chino, Xi Jinping, reforzó esta semana la estrategia de Pekín para posicionarse como un actor central en un nuevo orden mundial multipolar, en medio de las tensiones que enfrenta Estados Unidos con algunos de sus aliados tradicionales.

Durante una cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, Xi sostuvo encuentros con líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, y representantes de Irán, mientras China proyectó una imagen de cooperación y estabilidad frente a las divisiones observadas entre Estados Unidos y otros países occidentales.

El encuentro evidenció una creciente disputa por la influencia internacional: mientras Pekín busca sumar respaldo entre países emergentes y asumir un papel más relevante en la economía global, Washington enfrenta tensiones comerciales y políticas con algunos de sus socios.

La estrategia también ocurre previo a una reunión prevista entre Xi y Donald Trump, en un escenario marcado por disputas comerciales, restricciones tecnológicas y la competencia entre ambas potencias por ampliar su influencia internacional.

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