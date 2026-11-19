Jueves 19 de noviembre de 2026

La inversión extranjera directa proveniente de China hacia México alcanzó los 596 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, cifra que representa un incremento de más del 300 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con información publicada por Tiempo.com.mx, entre enero y junio de 2025 la inversión china fue de 147 millones de dólares, mientras que en los primeros seis meses de este año prácticamente se cuadruplicó.

Los principales sectores que concentraron estos recursos fueron el diseño de sistemas de cómputo, con 320 millones de dólares; la fabricación de autopartes, con 185 millones; y la fabricación de computadoras, con 75 millones de dólares.

Este crecimiento permitió que China avanzara del lugar 19 al undécimo puesto entre los países con mayor inversión extranjera directa en México.

El economista en jefe de Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, señaló que el incremento representa una señal positiva para la economía mexicana, al reflejar confianza de los inversionistas extranjeros.

Asimismo, explicó que el auge de la inteligencia artificial está impulsando parte de las inversiones chinas, especialmente en desarrollo de software, servicios tecnológicos y sistemas de cómputo.

El aumento de capital chino refleja un mayor interés por el mercado mexicano, particularmente en industrias relacionadas con la tecnología y la fabricación de componentes automotrices.