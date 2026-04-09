China endurece medidas: prohíben a ‘influencers’ hablar de temas profesionales sin título

Jueves 9 de abril de 2026

Los organismos reguladores de China reforzaron su estrategia contra lo que califican como una creciente crisis de desinformación difundida por creadores de contenido en redes sociales, imponiendo multas y restricciones a quienes hablen de temas especializados sin contar con acreditaciones profesionales.

A finales de 2025, la Administración del Ciberespacio de China emitió una normativa que obliga a cualquier creador que publique o transmita sobre medicina, salud, derecho, finanzas o educación a demostrar credenciales oficiales verificables antes de difundir contenido en línea.

Sin título o licencia, los influencers tienen prohibido generar contenido relacionado con estas áreas en plataformas como Douyin, Weibo y Bilibili.

Las sanciones por incumplir la norma alcanzan los 100 mil yuanes (unos 14 mil dólares). Además, las plataformas también son consideradas responsables: si permiten contenido especializado sin verificar las credenciales del creador, ellas mismas reciben la multa.

Miles de influencers, que habían acumulado grandes audiencias con consejos de salud, inversiones, asuntos legales o recomendaciones educativas, han visto sus cuentas bloqueadas o restringidas.

En paralelo, el gobierno chino trabaja en herramientas de inteligencia artificial para detectar de manera masiva publicaciones engañosas. La normativa también exige que cualquier contenido generado con IA sea debidamente etiquetado antes de publicarse.