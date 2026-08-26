China, principal obstáculo para nueva ofensiva económica de EU contra Irán

Miércoles 26 de agosto de 2026

Washington.- La nueva estrategia de presión económica de Estados Unidos contra Irán enfrenta un desafío clave: China, principal socio comercial de Teherán y comprador de más del 80% de sus exportaciones petroleras.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció sanciones contra cerca de 60 entidades vinculadas con los programas nuclear y de misiles iraníes, así como con la comercialización de petróleo. Entre los señalados figuran empresas y personas de China continental y Hong Kong, además de un buque de propiedad china.

Sin embargo, Washington deberá medir hasta dónde incrementar la presión sobre Beijing. El presidente Donald Trump prepara un encuentro con el mandatario chino, Xi Jinping, previsto para septiembre, mientras ambos gobiernos buscan mantener la tregua comercial.

China defendió su cooperación económica con Irán, aseguró que se desarrolla dentro del derecho internacional y rechazó las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, además de advertir que protegerá sus intereses.

Analistas consideran que Beijing podría realizar ajustes parciales en sus compras de crudo iraní para evitar mayores tensiones con Washington, pero ven poco probable que rompa sus relaciones económicas con Teherán.

El escenario coloca a Estados Unidos ante un difícil equilibrio entre aumentar la presión económica sobre Irán y evitar una nueva confrontación comercial con China, particularmente en vísperas del encuentro entre Trump y Xi Jinping.