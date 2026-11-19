Jueves 19 de noviembre de 2026

El municipio de Chínipas registrará la temperatura más alta del estado, con una máxima de 30 grados centígrados y una mínima de 9.7 grados, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En otras regiones de la entidad también se esperan temperaturas cálidas durante el día, principalmente en Delicias, con 27 grados, así como en Ojinaga y Camargo, con 26 grados.

Para la ciudad de Chihuahua se pronostica una máxima de 25 grados centígrados, temperatura similar a la prevista en Jiménez, mientras que Parral alcanzará los 24 grados.

En Ciudad Juárez se esperan 23 grados; Janos llegará a 22; Cuauhtémoc a 20; Temósachic a 19; Madera a 17 y Creel a 16 grados centígrados.

En otras localidades del estado se prevén temperaturas máximas inferiores a los 15 grados.

Persistirá el frío durante las mañanas

De acuerdo con el pronóstico, la presencia de un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán condiciones de frías a frescas durante las primeras horas del día, especialmente en las zonas de mayor altitud.

En la región serrana se mantendrá un ambiente de frío a muy frío, mientras que en gran parte del estado predominarán cielos despejados a parcialmente nublados.

El contraste entre las temperaturas matutinas y vespertinas será una de las principales características del clima en Chihuahua.