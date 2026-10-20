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Chihuahua, Chihuahua

Martes 20 de octubre de 2026

Chínipas alcanzará los 37.5°C y será la zona más calurosa de Chihuahua

El municipio de Chínipas registrará este martes las temperaturas más elevadas del estado, con una máxima estimada de 37.5°C y una mínima de 18.5°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En Ojinaga el termómetro podría alcanzar los 31°C, mientras que Ciudad Juárez y Delicias llegarían hasta los 29°C.

Para la ciudad de Chihuahua se espera una temperatura máxima de 28°C, al igual que en Camargo; Janos alcanzaría los 27°C y Temósachic, Jiménez y Parral llegarían a los 26°C.

Las condiciones serán más frescas en la región serrana. Madera y Cuauhtémoc registrarán máximas cercanas a los 24°C, mientras que en Creel y Guachochi rondarán los 23°C.

El pronóstico señala que un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán mañanas de frescas a templadas, con ambiente frío principalmente en las zonas altas de la Sierra.

Para el resto de la jornada se anticipan cielos despejados a parcialmente nublados en diferentes regiones de Chihuahua.

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