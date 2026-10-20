Chínipas alcanzará los 37.5°C y será la zona más calurosa de Chihuahua

Martes 20 de octubre de 2026

El municipio de Chínipas registrará este martes las temperaturas más elevadas del estado, con una máxima estimada de 37.5°C y una mínima de 18.5°C, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

En Ojinaga el termómetro podría alcanzar los 31°C, mientras que Ciudad Juárez y Delicias llegarían hasta los 29°C.

Para la ciudad de Chihuahua se espera una temperatura máxima de 28°C, al igual que en Camargo; Janos alcanzaría los 27°C y Temósachic, Jiménez y Parral llegarían a los 26°C.

Las condiciones serán más frescas en la región serrana. Madera y Cuauhtémoc registrarán máximas cercanas a los 24°C, mientras que en Creel y Guachochi rondarán los 23°C.

El pronóstico señala que un canal de baja presión y el ingreso de humedad favorecerán mañanas de frescas a templadas, con ambiente frío principalmente en las zonas altas de la Sierra.

Para el resto de la jornada se anticipan cielos despejados a parcialmente nublados en diferentes regiones de Chihuahua.