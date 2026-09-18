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Viernes 18 de septiembre de 2026

Chínipas llegará a 39°C; Chihuahua capital alcanzará los 34.3°C

El municipio de Chínipas será el punto más caluroso del estado de Chihuahua, con una temperatura máxima prevista de 39 grados centígrados.

Entre las temperaturas más elevadas también se encuentran Ojinaga con 38°C, Delicias con 36°C, Urique con 35.5°C, Ciudad Juárez con 35.1°C y Camargo con 35°C.

Para Chihuahua capital se espera una máxima de 34.3°C, mientras que Ahumada alcanzará 34°C; Jiménez, 33.6°C; Parral, 32°C; Janos, 31°C; Nuevo Casas Grandes, 30.1°C, y Maguarichi, 30°C.

En el resto de los municipios se prevén temperaturas inferiores a los 28°C.

Las condiciones estarán asociadas a un canal de baja presión y al ingreso de humedad, que favorecerán un ambiente templado durante la mañana y condiciones de frías a frescas en la zona serrana.

Para el transcurso del día se esperan cielos de mayormente despejados a parcialmente nublados.

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