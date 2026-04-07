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Chihuahua, Chihuahua

Martes 7 de abril de 2026

Chínipas registra la temperatura más alta del estado: 37.3 °C

El municipio de Chínipas se convirtió esta mañana en la localidad más calurosa del estado, al registrar una temperatura máxima de 37.3 grados centígrados, según los reportes meteorológicos oficiales.

Otras zonas del estado también presentaron temperaturas elevadas: Urique alcanzó los 35.3 °C, Maguarichi los 27.2 °C y Balleza los 26.9 °C.

En localidades como Chinatú se registraron 26.1 °C, Delicias 25 °C, y Temosachic 24.7 °C. Mientras tanto, la capital chihuahuense alcanzó los 24.6 °C, Camargo los 24.4 °C, Jiménez 23.8 °C, y Ojinaga 23.6 °C.

El resto de los municipios del estado mantuvo temperaturas por debajo de los 22 °C.

El Frente Frío número 43, combinado con un canal de baja presión, favorecerá un ambiente de templado a poco caluroso en la mayor parte de la entidad, según informó la dependencia meteorológica estatal.

Autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las zonas con mayores temperaturas.

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