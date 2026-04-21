Chínipas registra la temperatura más alta en Chihuahua; prevén mañanas frías por frente frío

Martes 21 de abril de 2026

El municipio de Chínipas alcanzó una temperatura máxima de 34.5 grados centígrados, colocándose como el punto más caluroso del estado, de acuerdo con reportes meteorológicos.

Le siguieron Urique con 33.7 °C, Delicias con 31 °C y Camargo con 30.5 °C. En Jiménez y Balleza se registraron 30 °C, mientras que en Chihuahua capital el termómetro marcó 29.7 °C.

En la frontera, Ciudad Juárez reportó 28.5 °C; Janos 28.3 °C; y Ahumada 28.1 °C.

Por su parte, Nuevo Casas Grandes registró 27.5 °C; Temósachic 27.3 °C; y Parral 27.1 °C. En el resto de los municipios, las temperaturas se mantuvieron por debajo de los 25 grados centígrados.

No obstante, las condiciones podrían cambiar en las próximas horas debido a la influencia de una masa de aire polar, la aproximación de un nuevo frente frío, un canal de baja presión y el ingreso de humedad, lo que favorecerá un ambiente de frío a fresco por las mañanas y de muy frío a frío en la zona serrana.