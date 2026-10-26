Chocan Morena y PAN por Ley de Rentas Justas en la Ciudad de México

Lunes 26 de octubre de 2026

La propuesta de Ley de Rentas Justas abrió un nuevo frente entre Morena y el PAN en el Congreso capitalino, luego de que el partido oficialista iniciara una campaña para respaldar la iniciativa, mientras Acción Nacional advirtió que podría reducir la oferta de viviendas en renta y generar incertidumbre para los propietarios.

El vicecoordinador del PAN, Diego Garrido, señaló que uno de los principales puntos de preocupación es el mecanismo para impedir que los alquileres aumenten por encima de la inflación, al considerar que podría desincentivar a propietarios e inversionistas.

“Aunque le quieran poner el nombre de ‘Justo’, es una injusticia”, afirmó el legislador, quien también cuestionó la creación de registros para propietarios y la aplicación de multas que podrían alcanzar los 46 mil pesos.

El PAN adelantó que no respaldará la iniciativa en sus actuales términos y propuso, en cambio, incentivar la construcción de vivienda mediante inversión pública y privada, facilitar trámites y desarrollar infraestructura y servicios en zonas con potencial de crecimiento.

Por su parte, Morena inició una campaña de recolección de firmas para mostrar respaldo ciudadano a la propuesta. Paulo García, presidente de la bancada morenista, destacó el papel de los colectivos que se han movilizado contra la gentrificación y pidió mantener abiertas las vías de diálogo.

El vocero de Morena, Ángel Tamariz, adelantó que durante el proceso legislativo se realizará un parlamento abierto para escuchar a propietarios, inquilinos, especialistas y otros sectores involucrados.

La discusión coloca en el centro dos posturas: por un lado, la intención de establecer mayores mecanismos para contener el encarecimiento de las rentas y proteger el acceso a la vivienda; por otro, la advertencia de que una mayor regulación podría desincentivar la oferta de inmuebles en alquiler.