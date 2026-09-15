Choque de camioneta de Pemex deja dos trabajadores lesionados en Samalayuca

Martes 15 de septiembre de 2026

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Dos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) resultaron lesionados luego de que la camioneta en la que viajaban chocara contra la barrera metálica de la carretera Panamericana, a la altura de Samalayuca.

El accidente ocurrió durante la mañana en el kilómetro 325+500 del tramo Ahumada-Juárez, cerca de la zona de la cementera, donde acudieron elementos de la Guardia Nacional adscritos a seguridad en carreteras.

De acuerdo con uno de los agentes, el conductor de la unidad de Pemex habría dormitado por algunos segundos, perdió el control del vehículo y terminó impactándose contra la estructura metálica que divide los carriles.

La camioneta presentó daños de consideración, mientras que los dos empleados, asignados a labores de vigilancia de ductos de Pemex, sufrieron golpes.

Pese a las lesiones, ambos trabajadores rechazaron ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.