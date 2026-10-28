Choque de trenes de alta velocidad en España deja 64 muertos

Miércoles 28 de octubre de 2026

España.- Al menos 64 personas murieron tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida la mañana de este miércoles en Castilla-La Mancha, de acuerdo con el primer balance difundido por el Gobierno regional.

El accidente involucró a un AVE de Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla, y a un convoy de Iryo que se encontraba detenido. El tren de Renfe habría recibido autorización para continuar su marcha pese a que la señal se encontraba en rojo, por lo que las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano en el centro de control de Atocha, aunque las causas deberán ser determinadas oficialmente.

La colisión ocurrió alrededor de las 8:54 horas, en el punto kilométrico 118, en la provincia de Toledo. Debido a la fuerza del impacto, dos vagones cayeron hacia un terraplén.

En ambos trenes viajaban cientos de pasajeros y las autoridades advirtieron que el número de víctimas podría aumentar conforme avanzaran las labores de emergencia.

El siniestro obligó a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía. Al lugar fueron desplegados bomberos, elementos de Protección Civil, tres helicópteros sanitarios y unidades móviles de emergencia.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, cancelaron sus actividades y dieron seguimiento a las labores de rescate. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se trasladó a la zona.

Testigos describieron el impacto como “fortísimo”. Uno de los pasajeros que viajaba en los últimos vagones del AVE relató que la fuerza de la colisión provocó importantes daños en el convoy de Iryo.

El accidente se convierte en el segundo siniestro ferroviario grave registrado en España durante 2026, después del ocurrido el 18 de enero en Adamuz, Córdoba, donde murieron al menos 46 personas.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para establecer las causas y responsabilidades del choque.

Información basada en reportes de Milenio.