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Miércoles 21 de octubre de 2026

Choque en Corredor Comercial de Cuauhtémoc deja daños por 85 mil pesos

Cuauhtémoc, Chih.– Un choque entre dos camionetas registrado en el kilómetro 22 de la carretera estatal número 5, a la altura del campo menonita 6½, dejó daños materiales estimados inicialmente en 85 mil pesos.

El accidente ocurrió alrededor de las 16:40 horas del 20 de octubre, en el cruce del Corredor Comercial con la calle 13, en el seccional de Álvaro Obregón, hasta donde acudieron elementos de Seguridad y Vialidad.

De acuerdo con el reporte, una Ford Ranger modelo 1999, color dorado, circulaba de este a oeste por la calle 13. Después de realizar el alto correspondiente, su conductor continuó la marcha sin percatarse de una Ford Edge modelo 2016, color blanco, que transitaba de norte a sur.

La Ranger impactó con la parte frontal el costado izquierdo de la Edge y, debido a la colisión, ambas unidades terminaron sobre una superficie de terracería.

Las partes involucradas llegaron a un acuerdo por los daños ocasionados y se realizó un pago en efectivo de 46 mil 610 pesos. Los propietarios se hicieron cargo de sus respectivos vehículos.

No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.

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