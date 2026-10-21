Choque en Corredor Comercial de Cuauhtémoc deja daños por 85 mil pesos

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Chihuahua, Chihuahua
Miércoles 21 de octubre de 2026
Cuauhtémoc, Chih.– Un choque entre dos camionetas registrado en el kilómetro 22 de la carretera estatal número 5, a la altura del campo menonita 6½, dejó daños materiales estimados inicialmente en 85 mil pesos.
El accidente ocurrió alrededor de las 16:40 horas del 20 de octubre, en el cruce del Corredor Comercial con la calle 13, en el seccional de Álvaro Obregón, hasta donde acudieron elementos de Seguridad y Vialidad.
De acuerdo con el reporte, una Ford Ranger modelo 1999, color dorado, circulaba de este a oeste por la calle 13. Después de realizar el alto correspondiente, su conductor continuó la marcha sin percatarse de una Ford Edge modelo 2016, color blanco, que transitaba de norte a sur.
La Ranger impactó con la parte frontal el costado izquierdo de la Edge y, debido a la colisión, ambas unidades terminaron sobre una superficie de terracería.
Las partes involucradas llegaron a un acuerdo por los daños ocasionados y se realizó un pago en efectivo de 46 mil 610 pesos. Los propietarios se hicieron cargo de sus respectivos vehículos.
No se reportaron personas lesionadas como consecuencia del accidente.
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