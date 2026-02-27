Choque en avenida de las Industrias frente al Motel Papagayos

Viernes 27 de febrero de 2026

Esta mañana se registró un accidente vehicular en el cruce de avenida de las Industrias y calle Mercurio, frente al Motel Papagayos, cuando un Dodge Neón y un Toyota Yaris colisionaron, luego de que ambos conductores afirmaran tener luz verde al momento de avanzar.

Según el reporte preliminar, el Toyota Yaris impactó la puerta del copiloto del Dodge Neón, provocando daños materiales importantes en ambos vehículos. Tras la colisión, los automóviles quedaron atravesados en la vía, obstruyendo al menos dos carriles y generando congestionamiento vehicular durante varios minutos.

Afortunadamente, no se reportaron lesionados. La Policía Vial acudió al lugar para levantar el reporte correspondiente, deslindar responsabilidades y verificar el funcionamiento del semáforo, el cual operaba con normalidad al momento de su inspección.