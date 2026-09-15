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Martes 15 de septiembre de 2026

Choque múltiple deja daños materiales en Delicias

Un aparatoso accidente vial que involucró a cuatro vehículos se registró en el cruce de la avenida Segunda Oriente y calle Río Florido, a un costado de Plaza Bella, en Ciudad Delicias.

De acuerdo con el reporte de Vialidad, el percance ocurrió cuando un adulto mayor que conducía una Nissan X-Trail sufrió una repentina afectación de salud, lo que provocó que perdiera el control del volante.

La unidad se impactó contra una camioneta guinda que se encontraba estacionada y, debido a la fuerza del choque, ésta fue proyectada contra otros dos vehículos, uno de color gris y otro blanco.

Al lugar acudieron elementos de Vialidad, Bomberos y paramédicos de Cruz Roja, quienes brindaron atención a los involucrados.

El comandante de Vialidad, Erick Rodríguez, informó que no se registraron personas lesionadas. El conductor únicamente presentó una crisis nerviosa y fue atendido en el sitio.

El accidente dejó cuantiosos daños materiales, mientras las autoridades realizaron el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades.

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