Choque obstruye carriles de la Teófilo Borunda cerca de obras de la gaza

Viernes 16 de octubre de 2026

Un choque entre dos vehículos provocó afectaciones a la circulación la mañana de este viernes sobre la prolongación Teófilo Borunda, cerca de las obras de construcción de la gaza del Reliz.

En el accidente estuvieron involucrados dos automóviles, uno gris y otro plateado, que quedaron sobre los carriles centrales en dirección hacia el Centro, generando tránsito lento en la zona.

El percance ocurrió mientras continuaban las lluvias y el pavimento permanecía mojado. No se reportaron personas lesionadas ni daños de consideración.

Automovilistas también alertaron sobre la presencia de un bache cerca de la zona de obras, por lo que recomendaron circular con precaución, reducir la velocidad y mantener distancia entre vehículos.