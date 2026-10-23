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Viernes 23 de octubre de 2026

Christa Pike vuelve a caminar tras sobrevivir a fallida ejecución con inyección letal

Nashville, Tennessee.– Christa Pike, la condenada a muerte que sobrevivió a un fallido intento de ejecución en Tennessee, continúa mostrando avances en su recuperación y ya puede caminar con mayor independencia y comunicarse mediante oraciones completas, informaron sus abogados.

Pike, de 50 años, sobrevivió al intento de ejecución realizado el pasado 30 de septiembre, durante el cual recibió dos dosis de pentobarbital. Pese a la administración del fármaco, continuó respirando y posteriormente fue trasladada a un hospital para recibir atención de emergencia.

Después de permanecer hospitalizada, fue dada de alta y regresó al Debra K. Johnson Rehabilitation Center, donde continúa bajo atención médica.

Sus abogados señalaron que la recuperación física y su capacidad de comunicación han mejorado considerablemente; sin embargo, todavía no es posible determinar la magnitud de posibles daños cognitivos o psicológicos permanentes.

Pike fue condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en 1995. Su caso adquirió relevancia internacional después de convertirse, de acuerdo con especialistas en pena capital, en la primera persona conocida que sobrevive después de recibir los medicamentos destinados a consumar una ejecución mediante inyección letal.

Tras el fallido procedimiento, el gobernador de Tennessee ordenó revisar el protocolo de ejecuciones del estado, mientras los abogados de Pike continúan con acciones legales relacionadas con lo ocurrido.

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