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Viernes 25 de septiembre de 2026

‘Chucky’ Lozano vuelve al Tricolor y se perfila como titular con Rafael Márquez

Hirving “Chucky” Lozano reaparece en la Selección Mexicana dentro de la primera convocatoria de Rafael Márquez y se perfila como uno de los elementos con posibilidades de integrar el once titular en los próximos compromisos amistosos del Tricolor.

Lozano quedó fuera del Mundial de 2026 luego de permanecer sin equipo a principios de año, pero ahora recibe una nueva oportunidad dentro del proceso encabezado por Márquez.

El nuevo estratega de la Selección Mexicana tendrá una presentación poco habitual, ya que afrontará cuatro partidos amistosos consecutivos frente a Colombia, Chile, Estados Unidos y Perú.

Dentro de la plantilla convocada, uno de los nombres que más destaca es precisamente el regreso del “Chucky”, quien buscará recuperar protagonismo con el combinado nacional.

El atacante mexicano disputó anteriormente dos Copas del Mundo y, de consolidarse en este nuevo proceso, podría aspirar a regresar a una tercera justa mundialista.

Su regreso también revive el recuerdo de su actuación en Rusia 2018, cuando marcó el gol con el que México derrotó 1-0 a Alemania en la fase de grupos.

Ahora, Lozano tendrá la oportunidad de iniciar una nueva etapa con el Tricolor y demostrar que todavía puede ser una pieza importante dentro del proyecto de Rafael Márquez.

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