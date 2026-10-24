Cientos de vehículos participan en caravana para exigir la liberación de César Jáuregui

Sábado 24 de octubre de 2026

Con la participación de cientos de vehículos, arrancó esta mañana una caravana de ciudadanos y militantes panistas para exigir la liberación de César Jáuregui Moreno, bajo el emblema “César Libre”.

Entre los participantes se encuentran Angélica Moreno, esposa de César Jáuregui, y su hija Sofía Jáuregui, quienes acompañan la movilización junto con militantes del Partido Acción Nacional, simpatizantes y ciudadanos que se han sumado a las expresiones de solidaridad con el político chihuahuense.

La caravana parte de las inmediaciones de la Universidad y se dirige hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde los manifestantes exigirán que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra.

La movilización se suma a las distintas manifestaciones de respaldo registradas durante los últimos días, luego de la detención de Jáuregui Moreno, ocurrida el pasado 17 de octubre.

Los participantes demandan que los procedimientos judiciales se desarrollen con estricto apego a derecho, respeto a la presunción de inocencia y sin interferencias de carácter político.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, es una de las consignas que acompaña esta movilización, identificada con el emblema “César Libre”.