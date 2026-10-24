Chihuahua

21.46°C

Nubes Dispersas

Chihuahua, Chihuahua

Sábado 24 de octubre de 2026

Cientos de vehículos participan en caravana para exigir la liberación de César Jáuregui

Con la participación de cientos de vehículos, arrancó esta mañana una caravana de ciudadanos y militantes panistas para exigir la liberación de César Jáuregui Moreno, bajo el emblema “César Libre”.

Entre los participantes se encuentran Angélica Moreno, esposa de César Jáuregui, y su hija Sofía Jáuregui, quienes acompañan la movilización junto con militantes del Partido Acción Nacional, simpatizantes y ciudadanos que se han sumado a las expresiones de solidaridad con el político chihuahuense.

La caravana parte de las inmediaciones de la Universidad y se dirige hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde los manifestantes exigirán que Jáuregui Moreno pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra.

La movilización se suma a las distintas manifestaciones de respaldo registradas durante los últimos días, luego de la detención de Jáuregui Moreno, ocurrida el pasado 17 de octubre.

Los participantes demandan que los procedimientos judiciales se desarrollen con estricto apego a derecho, respeto a la presunción de inocencia y sin interferencias de carácter político.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, es una de las consignas que acompaña esta movilización, identificada con el emblema “César Libre”.

Llega caravana “César Libre” a la FGR; cientos de ciudadanos y panistas se preparan para iniciar mitin

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Mueren dos soldados israelíes en ataque armado en Cisjordania; Netanyahu anuncia operación en Hebrón

Vinculan a proceso a César Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público; juez descarta delito de coalición

Cruz anuncia denuncias contra Maru Campos y cierra filas con Sheinbaum y Ariadna Montiel

Cruz anuncia denuncias contra Maru Campos y cierra filas con Sheinbaum y Ariadna Montiel
Cuauhtémoc Estrada cuestiona a Maru por caso Zuany y pide aclarar criterios para separarlo y reincorporarlo
Frente frío 3 traerá lluvias fuertes, granizo y rachas de viento a Chihuahua
¿Cómo evitar perder los estribos? Expertos explican cómo controlar la ira antes de explotar
Maru anuncia denuncias contra Ariadna Montiel por presuntos vínculos con grupos criminales
Vance se intensifica a huracán categoría 1 frente a costas de Guerrero
Cae “Mando 20”, presunto líder del CJNG ligado a explosión que dejó seis muertos en Michoacán
Pepe Toño Rivas levanta la mano por Morena para la alcaldía de Aldama

Municipios

Más Noticias

Mueren dos soldados israelíes en ataque armado en Cisjordania; Netanyahu anuncia operación en Hebrón
“Ellos sabían qué hacía Jáuregui, no me pueden decir que yo lo acusé”: Maru Campos
Aprobación de Trump cae a mínimo histórico previo a elecciones de medio término