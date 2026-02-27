Cierra Lubbock Feeders tras 70 años por falta de ganado mexicano

Viernes 27 de febrero de 2026

La planta de engorda de ganado Lubbock Feeders, con un legado de 70 años en el norte de Texas, anunció su cierre definitivo debido a la imposibilidad de importar bovinos desde México por el gusano barrenador.

Fundada en 1955, la planta tenía una capacidad para 50 mil cabezas, pero finalizará sus operaciones una vez que concluya el engorde de los animales actualmente en sus instalaciones. Entre el 60 y 70% del ganado que procesaba provenía de México, sin embargo, desde noviembre de 2024 se suspendió la importación ante la detección de la larva en Chiapas.

En 2025 se abrió la frontera por algunos meses, pero la reactivación de la presencia del gusano en varias entidades mexicanas llevó a un nuevo cierre, que permanece vigente.

El gerente y director general, Kyle Williams, describió la decisión como difícil y emotiva, destacando el peso de poner fin a un legado construido por generaciones de engordadores, empleados y socios agrícolas.

El cierre no solo afecta a los ganaderos texanos, sino también a los agricultores, cuya demanda de venta de cosechas disminuyó, así como a transportistas, veterinarios, proveedores de equipos y otras empresas vinculadas con la cadena de suministro de alimentación de ganado.

Este evento marca el fin de una era en la industria ganadera del norte de Texas, subrayando la dependencia crítica del suministro de ganado mexicano para la operación de los corrales de engorde.