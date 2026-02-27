El Estado

24.94°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 27 de febrero de 2026

Cierra Lubbock Feeders tras 70 años por falta de ganado mexicano

La planta de engorda de ganado Lubbock Feeders, con un legado de 70 años en el norte de Texas, anunció su cierre definitivo debido a la imposibilidad de importar bovinos desde México por el gusano barrenador.

Fundada en 1955, la planta tenía una capacidad para 50 mil cabezas, pero finalizará sus operaciones una vez que concluya el engorde de los animales actualmente en sus instalaciones. Entre el 60 y 70% del ganado que procesaba provenía de México, sin embargo, desde noviembre de 2024 se suspendió la importación ante la detección de la larva en Chiapas.

En 2025 se abrió la frontera por algunos meses, pero la reactivación de la presencia del gusano en varias entidades mexicanas llevó a un nuevo cierre, que permanece vigente.

El gerente y director general, Kyle Williams, describió la decisión como difícil y emotiva, destacando el peso de poner fin a un legado construido por generaciones de engordadores, empleados y socios agrícolas.

El cierre no solo afecta a los ganaderos texanos, sino también a los agricultores, cuya demanda de venta de cosechas disminuyó, así como a transportistas, veterinarios, proveedores de equipos y otras empresas vinculadas con la cadena de suministro de alimentación de ganado.

Este evento marca el fin de una era en la industria ganadera del norte de Texas, subrayando la dependencia crítica del suministro de ganado mexicano para la operación de los corrales de engorde.

Sheinbaum Pardo analiza posible desarrollo de carretera Chihuahua–Topolobampo con inversión privada

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Muere Rubén Guerrero “El R1” durante operativo contra “El Mencho” en Tapalpa

Lanza SDHyBC campaña para promover el respeto a cajones azules en el sector privado

Realizan insaculación del concurso “Gobernadora o Gobernador Infantil 2026”

Televisa se desploma en Bolsa tras anunciar cancelación de dividendo
Recorre diputada Joss Vega colonia Infonavit Nacional junto a la JMAS
Instala UTEP primera máquina gratuita de naloxona en El Paso para prevenir muertes por sobredosis
Lupita Borruel convoca a la ciudadanía a donar sangre y seguir salvando vidas
García Harfuch confirma investigación de posibles sucesores de “El Mencho” en el CJNG
Hacienda entrega Cuenta Pública 2025 ante la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua
Aprueba Comisión de Hacienda y Planeación proyectos FODESEM 2026 de Desarrollo Humano
Denuncian mensajes misóginos de asesor de diputada frente al Congreso de Chihuahua

Municipios

Más Noticias

Harfuch asegura que secuestros en Concordia y Mazatlán no quedarán impunes
Modernización de alumbrado LED causará cierres parciales en bajo puentes del Periférico de la Juventud
Planteles 4 y 8 se coronan en el Mundialito del Cobach Zona Centro