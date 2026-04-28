Cierra con una buena participación la convocatoria Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" 2026

Martes 28 de abril de 2026

Con una buena participación de la comunidad educativa del municipio, cerró el periodo de recepción de propuestas para el Premio al Mérito Docente "María Esther Orozco Orozco" edición 2026, informó la Regidora presidenta de la Comisión de Educación del H. Ayuntamiento de Chihuahua, Myrna Monge Meléndez.

“Desde el lanzamiento de la convocatoria seguimos la visión de nuestro alcalde, Marco Bonilla, de reconocer a quienes transforman vidas desde las aulas, e iniciamos la revisión de cada expediente. Cada carpeta representa una historia de esfuerzo, vocación y amor por la enseñanza, y es un honor poder analizar cada perfil con la seriedad y el respeto que merecen las maestras y maestros de Chihuahua” dijo.

Agradeció a los aspirantes por su participación e informó que pronto la Comisión Especial de Premiación se reunirá para dar seguimiento a la etapa de evaluación, con el compromiso de reconocer a quienes dejan huella en nuestra sociedad empezando por el salón de clases y los planteles educativos.

La Regidora señaló que tuvo la oportunidad de visitar diversas escuelas con el objetivo de promover entre las maestras y maestros esta distinción, que busca identificar y reconocer a los educadores que han desarrollado proyectos de alto impacto en sus comunidades, transformando positivamente la vida de sus estudiantes a través de prácticas pedagógicas innovadoras.

"El reconocimiento a nuestras y nuestros maestros es una de las prioridades desde el inicio de nuestra gestión. Queremos visibilizar y celebrar su esfuerzo, especialmente aquellos proyectos innovadores que van más allá del salón de clases", declaró Monge Meléndez.

Próximamente la Comisión Especial de Premiación se reunirá para analizar los perfiles de las y los participantes y determinar a los acreedores de este galardón, el cual incluye una medalla conmemorativa y un estímulo económico equivalente a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que representa más de 35 mil pesos en efectivo.

Los nombres de los ganadores se darán a conocer en Sesión Solemne de Cabildo el próximo 15 de mayo, fecha en que el alcalde Marco Bonilla realizará la entrega del reconocimiento en el Palacio Municipal, en el marco del Día del Maestro.

El premio contempla cuatro categorías: Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior, y Niveles Especiales, que comprenden Educación Especial, Física, Artística e Indígena.