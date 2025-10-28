El Estado

Cierra este 3 de noviembre convocatoria del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC) informó que este 3 de noviembre vence el plazo para la recepción de proyectos del Premio Estatal por la Discapacidad “Manuel Trueva Martínez 2025”.

Este certamen premia iniciativas que contribuyen a la inclusión de las personas con discapacidad y cuenta con una bolsa de 300 mil pesos, de la cual, 150 mil pesos son para el primer lugar, 100 mil para el segundo y 50 mil para el tercero.

El titular de la dependencia, Rafael Loera, dijo que este reconocimiento surgió de las mesas de trabajo del Consejo para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de Chihuahua, que colabora en la implementación de políticas públicas enfocadas en la inclusión.

Destacó que el propósito de este premio es promover el desarrollo integral y la participación activa de las personas con discapacidad en la sociedad, para que cuenten con mayores oportunidades de desarrollo y crecimiento integral.

Para mayor información sobre el concurso, consultar en el sitio web de la SDHyBC: https://www.chihuahua.gob.mx/info/convocatorias-y-resultados-2025, o llamar al teléfono (614) 429-33-00, extensión 17911.

JMAS lanza programa “Ponte al Corriente con el Agua” con descuentos de hasta el 100% en multas y recargos

Organización civil interpondrá amparo contra cobro de accesorios vehiculares en Chihuahua

