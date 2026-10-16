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Chihuahua, Chihuahua

Viernes 16 de octubre de 2026

Cierran puente del Río Florido y carretera libre a Jiménez por creciente

Ante el incremento del caudal del Río Florido y de diversos arroyos de la región, autoridades estatales determinaron cerrar preventivamente varios puntos carreteros para evitar riesgos a la población.

Los cierres incluyen el puente del Río Florido, la carretera libre a Jiménez en su totalidad y el camino que conecta El Guamis con la carretera libre a Jiménez.

La medida fue tomada ante las condiciones generadas por las lluvias y la creciente de los cauces.

Se exhorta a conductores y habitantes de la zona a extremar precauciones, respetar los cierres y evitar intentar cruzar corrientes de agua.

Lluvias dejan hasta 67.6 milímetros de acumulación en Chihuahua capital

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