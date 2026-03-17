Cierre parcial en el Periférico de la Juventud por construcción de gaza colgante

Martes 17 de marzo de 2026

El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que a partir del martes 24 de marzo se realizará el cierre de la lateral del Periférico de la Juventud, en sentido sur-norte, debido a la construcción de la gaza colgante que conectará con el Boulevard Teófilo Borunda.

El director de Obras Públicas, Carlos Rivas, detalló que el cierre afectará específicamente el acceso desde el Boulevard Ortiz Mena hacia el Periférico, a la altura del Instituto José David, como parte de las adecuaciones necesarias para avanzar en esta obra de infraestructura vial.

Las autoridades municipales destacaron que este cierre es indispensable para continuar los trabajos, que buscan mejorar la movilidad en una de las zonas con mayor carga vehicular de la ciudad.

Recomendaciones para automovilistas:

Seguir el señalamiento preventivo instalado en la zona.

Salir con al menos 20 minutos de anticipación para evitar contratiempos.

Utilizar rutas alternas, como la avenida Politécnico Nacional para incorporarse al Periférico de la Juventud.

Circular por el Boulevard Teófilo Borunda y tomar el carril izquierdo para integrarse al Periférico.

El Gobierno Municipal exhortó a la ciudadanía a planificar sus traslados y tomar precauciones, recordando que estas obras, aunque generan afectaciones temporales, buscan mejorar la circulación y la seguridad vial a largo plazo.