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Jueves 28 de mayo de 2026

Cierre total en la Carbonel por trabajos de pavimentación

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informó que este jueves 28 de mayo se realizará el cierre total de la calle Carbonel, en el tramo comprendido entre avenida División del Norte y avenida Deza y Ulloa, debido a trabajos de fresado y colocación de nueva carpeta asfáltica.

Las labores se llevarán a cabo de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, por lo que autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones y planear con anticipación sus traslados para evitar congestionamientos en la zona.

Como parte de las recomendaciones, la dependencia pidió utilizar rutas alternas, salir con tiempo adicional y considerar posibles retrasos durante el desarrollo de las obras.

La SCOP destacó que estos trabajos forman parte de las acciones de mejoramiento de infraestructura vial que buscan fortalecer la movilidad y brindar mayor seguridad a automovilistas y peatones en la capital del estado.

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