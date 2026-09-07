Cinco muertos tras salirse de la pista avión de carga de Amazon en Miami; investigan causas

Lunes 7 de septiembre de 2026

Miami, Florida.– Autoridades federales de Estados Unidos iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente de un avión de carga que operaba para Amazon, luego de que la aeronave se saliera de una pista del Aeropuerto Internacional de Miami y dejara un saldo de al menos cinco personas muertas y cinco heridas.

El Boeing 767 había llegado procedente de San Juan, Puerto Rico, cuando alrededor de las 14:00 horas del domingo rebasó el final de la pista, atravesó una vialidad utilizada por trabajadores de almacenes y otros negocios cercanos al aeropuerto y terminó impactando vehículos antes de incendiarse.

Las autoridades reportaron cinco fallecidos, además de tres personas con heridas graves y otras dos hospitalizadas con lesiones de menor consideración. Inicialmente no se había precisado si los pilotos sobrevivieron ni si todas las víctimas mortales se encontraban en vehículos alcanzados por la aeronave.

El jefe de Bomberos y Rescate de Miami-Dade, Ray Jadallah, informó que el piloto y copiloto quedaron atrapados en la cabina, mientras otras personas quedaron dentro de automóviles. Los cuerpos de emergencia también tuvieron que liberar a una persona atrapada debajo de un vehículo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedó a cargo de determinar qué ocurrió. Entre los elementos que especialistas consideran relevantes está el punto exacto en que el avión tocó tierra y la distancia de pista disponible para detenerse.

La exinspectora general del Departamento de Transporte y piloto Mary Schiavo señaló que imágenes difundidas en internet aparentemente muestran a la aeronave permaneciendo sobre la pista durante un periodo prolongado antes de tocar tierra. Aunque no llovía al momento del accidente, había nubes de tormenta y se reportaron fuertes vientos, por lo que las condiciones meteorológicas también formarían parte del análisis.

El avión era operado por 21 Air, compañía de carga con sede en Carolina del Norte. Se trataba de un Boeing 767 de aproximadamente 32 años, originalmente construido para transportar pasajeros y convertido en carguero en 2015.

El accidente provocó importantes afectaciones en las operaciones del aeropuerto. Hasta la noche del domingo se contabilizaban más de 160 vuelos cancelados y cerca de 325 retrasados, además de desvíos hacia otros aeropuertos.

Amazon expresó sus condolencias por las víctimas y aseguró que colaborará con las investigaciones para esclarecer el accidente. La NTSB también revisará aspectos operativos y el historial de mantenimiento de la aeronave antes de establecer una causa probable.