Cinco operativos en Guachochi dejan cuatro detenidos y decomiso de arsenal de alto poder

Lunes 16 de febrero de 2026

Autoridades realizaron cinco operativos de alta precisión en comunidades estratégicas del municipio de Guachochi, en el corazón de la Sierra Tarahumara, con saldo de cuatro detenidos considerados objetivos prioritarios y el aseguramiento de un importante arsenal.

Las acciones se llevaron a cabo en las localidades de Agua Azul, Las Jaquimas, Santa Anita y Norogachi, donde fueron capturados Jorge Luis F. C., Marcos A. M., Saúl Iván A. y Jesús Abraham C. S., presuntamente vinculados a una estructura criminal que opera en la región.

Durante los operativos se decomisaron 25 armas largas, entre ellas fusiles Barrett calibre .50, ametralladoras y fusiles de asalto SCAR, AK-47 y AR-15. Además, se aseguraron lanzagranadas, granadas de fragmentación y más de 8 mil 300 cartuchos útiles.

Las autoridades también reportaron el aseguramiento de 21 vehículos, varios con blindaje artesanal y/o reporte de robo, equipo táctico especializado, drones de vigilancia de alta gama y más de un millón 100 mil pesos en efectivo.

Los detenidos enfrentarán cargos por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delitos contra la salud y promoción de conductas ilícitas.

De acuerdo con fuentes oficiales, estas acciones forman parte de una estrategia para debilitar a los grupos delictivos que operan en la zona serrana y reforzar la presencia institucional en esta franja del estado.