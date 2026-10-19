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Lunes 19 de octubre de 2026

Circula en redes sociales imagen con la exigencia de “Libertad para César Jáuregui”

Bajo la consigna “Libertad para César Jáuregui”, comenzó a circular en redes sociales una imagen compartida entre panistas y ciudadanos que expresan su solidaridad con César Jáuregui Moreno y solicitan que pueda enfrentar en libertad el proceso judicial que se sigue en su contra.

El mensaje hace referencia a la determinación de un juez de control que, según señalan sus promotores, permitió a Jáuregui enfrentar en libertad el proceso estatal, y plantea que en el procedimiento federal se valore la aplicación de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

“La prisión preventiva debe justificarse con pruebas, no imponerse de forma automática”, señala el texto que acompaña la imagen, en el que también se solicita respeto a la presunción de inocencia y al derecho a una defensa plena.

La publicación pide que las decisiones judiciales estén debidamente fundadas y que las acusaciones contra Jáuregui Moreno sean acreditadas ante los tribunales, conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, quienes difunden el mensaje solicitan el esclarecimiento de los hechos ocurridos en El Pinal, a partir de pruebas y sin que el asunto se politice.

“No pedimos privilegios. Pedimos justicia”, concluye la imagen, que se comparte acompañada del hashtag #LibertadParaCésarJáuregui.

La circulación de este mensaje ocurre mientras continúa el proceso judicial contra Jáuregui Moreno y se encuentra pendiente la definición de su situación jurídica en el ámbito federal.

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